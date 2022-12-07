"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать " для акций Белуги

"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать " для акций "Белуга Групп" с прогнозной стоимостью на уровне 4081 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"Стратегия компании позволяет ей подстраиваться под экономическую ситуацию за счет баланса между собственным производством, розничной торговлей и импортом. Функция адаптации к меняющейся среде определяется диверсифицированным портфелем брендов, масштабной дистрибуцией и собственным ритейлом - сеть "ВинЛаб" сейчас является главным локомотивом роста финансовых показателей группы. Продолжаем смотреть на эмитента позитивно", - указывает начальник отдела глобальных исследований Михаил Шульгин.

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