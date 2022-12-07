Рост индекса Мосбиржи в среду маловероятен - BCS Express

Подъем индекса Мосбиржи на торгах в среду маловероятен, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российскому рынку акций во вторник не удалось продолжить волну роста понедельника. Наоборот, весь подъем был отыгран вниз. Индекс Мосбиржи вернулся ниже 2200 пунктов. Снижение главным образом обеспечено слабой динамикой сырьевых товаров, в первую очередь цен на нефть. Расти рынку акций в таких условиях крайне сложно, и в среду нет предпосылок к изменению ситуации, - пишет аналитик инвестиционной компании в обзоре. - По индексу Мосбиржи среднесрочная картина по-прежнему нейтральная, но локально слабость сырья может обеспечить сползание котировок ближе к нижней границе широкого боковика. Ключевая поддержка проходит около 2080-2120 пунктов. Потянуть вниз могут как акции нефтяников, так и банковского сектора. "Лучше рынка" сейчас могут выглядеть не нефтяные экспортеры (металлурги, угольщики, удобрения, нефтехимия).Что касается позитивного сценария с растущим трендом, то о нем можно будет рассуждать лишь при возврате индекса Мосбиржи выше 2250 пунктов, однако на текущей неделе такой расклад выглядит маловероятным".

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