Рубль подешевел к доллару и евро по итогам вторника, рынок продолжает адаптироваться к действию "потолка" цен на российскую нефть

Москва. 6 декабря. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов во вторник, рубль подешевел к бивалютной корзине в процессе адаптации участников рынка к "потолку" цен на российскую нефть.

Курс доллара США составил 63,09 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 73,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар превысил 63 руб. впервые с 14 октября. Евро стоил 66,14 руб./EUR1, подорожав на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 46,6 копейки - до 64,46 рубля. Курс китайского юаня вырос на 2,8 копейки - до 8,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к доллару и евро по итогам вторника, так как участники рынка продолжают оценивать новые санкционные риски и адаптироваться к решению ЕС о введении эмбарго на поставки нефти из РФ, предусматривающее механизм "потолка" цен на нефть и вступившее в силу в понедельник.

Он запрещает предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций со стороны компаний на территории ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенного "потолка" ($60 за баррель). Аналогичный запрет ввели страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

Российская нефть всегда была востребована на мировом рынке, с учетом роста глобальной экономики и ограниченного предложения сырье из РФ всегда найдет своего покупателя, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что, несмотря на вступление в силу ценового "потолка", российские власти ожидают, что реализация отечественной нефти в декабре сохранится на уровне ноября. При этом Новак не исключил, что в перспективе возможны периоды снижения добычи нефти, но на небольшие объемы.

"Хотя мы делаем все, чтобы ситуация была стабильная и реализация нефти была на тех уровнях, которых мы достигли в 2022 году. Еще раз повторяю: наша нефть востребована на рынке, и мы не приемлем те механизмы, которые приняты в качестве ограничения цен", - сказал вице-премьер.

Механизм "потолка" цен на нефть (price cap) даже после определения лимита содержит массу неопределенностей, заявил журналистам Новак. "Нефть продается по спотовым и (долгосрочным - ИФ) контрактам, и в этих контрактах никаких price cap не должно быть. Дружественные страны или недружественные - нефть поставляется по всему миру", - сказал он.

Комментируя, будет ли Россия поставлять нефть с проекта "Сахалин-2" в Японию, которая как страна G7 является участником Коалиции предельных цен (Price Cap Coalition), Новак заметил: "С Японией, по-моему, долгосрочный контракт, что, мы будем там менять контракт? Что означает присоединение к рrice cap? Столько неопределенностей и нюансов - надо разбираться", - заметил он.

Ранее сообщалось, что Россия не планирует продавать нефть странам, примкнувшим к новому порядку. РФ в настоящее время уже готовит механизм запрета использования ценового "потолка", сообщил во вторник Новак. "Сейчас дорабатывается с компаниями (механизм запрета на применение ими ценового "потолка" - ИФ)", - сказал он, выразив уверенность, что мера начнёт действовать до конца года.

В очередной, девятый, пакет санкций ЕС против РФ могут войти запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, запрет на операции еще с тремя российскими банками, сообщает Financial Times (FT) во вторник со ссылкой на источники.

Три человека, знакомых с ситуацией, сообщили FT, что запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор РФ будет иметь исключения для некоторых видов продукции. Также в новый пакет, по информации собеседников газеты, может войти контроль экспорта технологий, которые, по мнению Брюсселя, Москва использует для поддержки оружейных заводов, и запрет на операции с еще тремя российскими банками. О том, о каких именно банках идет речь, газета не сообщает. Помимо прочего, в санкционные списки будут внесены еще 180 физлиц.

В ЕС надеются обсудить новый пакет санкций с членами союза в ближайшие дни и прийти к соглашению по нему до конца недели. При этом Financial Times указывает, что работа над пакетом санкций не завершена, в него могут быть внесены изменения.

Цены на нефть продолжают заметно снижаться во вторник вечером на опасениях новых повышений ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:04 МСК во вторник составляет $80,9 за баррель, что на 2,15% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 2,04%, до $75,36 за баррель.

Накануне нефтяные фьючерсы существенно упали на фоне превзошедших прогнозы данных о деловой активности в секторе услуг США, которые усилили опасения по поводу того, что ФРС потребуется повышать процентные ставки в течение более длительного периода, чем ожидалось, пишет Trading Economics.

Трейдеры также продолжают оценивать решение ЕС и ряда других стран по "потолку" цен на российскую нефть.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, утром во вторник курс пары "доллар-рубль" временно превышал 63,25 руб./$1, обновив максимум с середины октября, однако затем рубль скорректировался с этого уровня. "Перспективы снижения экспортных поступлений на фоне введения ценового "потолка" на российскую нефть и снижающиеся сейчас в целом цены на нефть поддерживают ослабление рубля. Постепенное сокращение торгового профицита будет располагать к дальнейшему ослаблению рубля в долгосрочной перспективе. Тем не менее, в среду и в четверг курс пары "доллар-рубль" вряд ли сможет превысить уровень 64 руб./$1", - говорит Григорьев.

"Есть несколько факторов, которые привели к текущему периоду ослабления рубля. Во-первых, это окончание налогового периода в конце ноября, то есть с рынка исчезли предложения валюты со стороны экспортеров. Во-вторых, это новости относительно ограничения цен на российскую нефть ("потолок" цен на нефть начал действовать при вступлении в силу эмбарго 5 декабря). Все это, конечно, закладывает сценарий, при котором сумма бюджетных поступлений будет снижаться, российский торговый баланс тоже будет сокращаться, что неминуемо приводит к падению рубля. Поэтому каких-то серьезных текущих движений, по крайней мере по рублю, мы не ждем", - отмечает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Андрей Опарин.

"Основное давление на рубль в последние дни оказывает реализация новых санкционных рисков (в виде установления "потолка" для цены на российскую нефть), снижение нефтяных котировок и ухудшение глобального аппетита к риску на ожиданиях более жесткой позиции ФРС по процентной политике. Кроме того, сегодня дополнительным негативов для рубля, по всей видимости, стала информация о готовящемся 9-м пакете антироссийских санкций ЕС, которые, по сообщениям СМИ, могут затронуть инвестиции в горнодобывающий сектор и 3 российских банка. В ближайшие дни мы ожидаем сохранения торгов по паре "доллар-рубль" вокруг отметки 63 руб./1", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 декабря на 72,54 копейки, до 62,9103 руб./$1, и увеличил курс евро на 58,82 копейки, до 66,1087 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" во вторник поднялся на 68,81 копейки по отношению к понедельнику и составил 62,8966 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 68,17 копейки и составил 62,9135 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 866,114 млн, из которых $621,903 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 244,211 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 56,05 копейки, до 66,1248 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" прибавил 49,7 копейки, подорожав до 66,1107 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR930,839 млн, из которых EUR318,166 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR612,673 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 6 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 063,3 млрд рублей (при лимите 3,15 трлн рублей и спросе 3 трлн 063,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 29 ноября, банки разместили 2 трлн 539,3 млрд рублей (при лимите 3,3 трлн рублей и спросе 2 трлн 539,3 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

"На недельном депозитном аукционе Банка России во вторник был зафиксирован рекордный объем в заявках участников. Так, банки "принесли" на депозиты в ЦБ более 3 трлн руб. (против 2,5 трлн руб. неделей ранее). Все заявки участников были удовлетворены, так как лимит регулятора составлял 3,2 трлн руб. Отметим, что ажиотаж на депозитном аукционе наблюдался на фоне притока ликвидности в систему по бюджетному каналу. За последние пару дней банкам пришло 455 млрд руб. из бюджета, и в ближайшие дни приток ликвидности может сохраниться", - полагает Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках понедельника - 7,5% и 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежнем уровне - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.