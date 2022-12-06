Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2200п по индексу Мосбиржи на внешнем негативе

Москва. 6 декабря. Рынок акций РФ во вторник снизился вслед за внешними фондовыми площадкам и упавшей нефтью (Brent провалилась ниже $81 за баррель) из-за ожиданий сохранения жесткой монетарной политики Федрезервом США. Индекс Мосбиржи опустился ниже рубежа 2200 пунктов, при этом откат сдерживался ослаблением рубля.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2196,24 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1097,09 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 63,1 рубля (+0,75 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,3%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,8% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

ВТБ сообщил утром во вторник, что технологическая инфраструктура ВТБ находится под кибератакой из-за рубежа, банк называет ее крупнейшей за все время его работы. Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер, ее целью является затруднение работы банковских сервисов, указывает ВТБ. Большинство запросов к сервисам банка в ходе атаки сгенерированы с зарубежных сегментов интернета, но есть и вредоносный трафик с российских IP-адресов. ВТБ не исключает, что часть таких российских адресов могла оказаться в числе участников атаки в результате кибермошенничества.

Российская нефть всегда была востребована на мировом рынке, с учетом роста глобальной экономики и ограниченного предложения сырье из РФ всегда найдет своего покупателя, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Он также отметил, что, несмотря на вступление в силу ценового "потолка", российские власти ожидают, что реализация отечественной нефти в декабре сохранится на уровне ноября.

По словам Новака, РФ и отечественные компании дорабатывают механизм запрета использования ценового "потолка" на российскую нефть, эта мера может быть введена уже до конца текущего года.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты рушат мировой рынок, устанавливая "потолок" цен на российскую нефть, но Россия к этому шагу подготовилась заранее. "То, что покупатели нашей продукции найдутся, у меня нет сомнений. Подготовка к данному шагу в разных сферах, в разных аспектах, как я понимаю, соответствующими ведомствами и структурами была проведена", - отметил Рябков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Кремль сейчас не видит перспектив переговоров по мирному урегулированию на Украине, Россия должна достичь целей специальной военной операции.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, нефть продолжает дешеветь, приблизившись к минимумам года, на фоне опасений, что мировая инфляция останется на высоком уровне, поэтому центробанки будут вынуждены и дальше повышать процентные ставки, а это усугубит экономические проблемы. Такие настроения усилились после вышедших накануне в США данных о деловой активности в сфере услуг, которые превысили ожидания. Вместе с сильной пятничной статистикой по американскому рынку труда повысилась угроза более жесткой монетарной политики ФРС.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешние рынки снижаются на опасениях более высокой ставки ФРС на более длительный срок. В Китае готовятся объявить о новых послаблениях в рамках политики контроля над COVID-19, но эти надежды инвесторы уже отыграли. Нефть дешевеет на рисках рецессии в Европе и США. Среди индексных бумаг МосБиржи растет лишь OZON, как понятная история предновогодних активных продаж.

Основной негатив российский рынок получил извне. Нефть Brent возобновила снижение и уже стремится к уровню $80 за баррель, что даже без европейского "потолка" цен на российскую нефть означает снижение доходов российских нефтяников. Впрочем, акции нефтяников отреагировали достаточно слабо. Более важным для них остается сохранение объемов продаж. Новак заявил, что РФ может пойти на снижение добычи, если ее нефть не будет востребована в достаточных объемах без ограничений потолка цен. Также под давлением оказались металлурги, которые вряд ли могут рассчитывать на китайский рынок, да и внутренний может показать снижение спроса из-за охлаждения строительного рынка.

Рубль продолжил ослабление против основных конкурентов, но уже без прежней агрессивности. Проблема нефтяного эмбарго Европы создает риски снижения внешней выручки российских нефтяников, однако назвать это затруднение критичным будет сложно. Япония, например, сделала для себя исключения по покупке нефти с проекта "Сахалин 2" без всякого "потолка". РФ также готовит меры, которые не позволят пользоваться ценами европейского "потолка" на уровне законодательной нормы, отмечает аналитик.

В Европе главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в очередной раз подрезал крылья оптимистам, заявив, что ЕЦБ будет вынужден повысить ставку еще несколько раз для сдерживания роста цен, даже на фоне текущей инфляции, близкой к своему пику.

На нефтяном рынке ситуация может быстро поменяться из-за признаков топливного кризиса. Первые последствия европейского эмбарго уже проявились в Европе. Власти Венгрии заявляют о критичной ситуации с топливной доступностью на фоне резкого роста спроса, включая панические покупки. Согласно заявлению нефтегазовой группы MOL, есть только один вариант преодоления проблемы - это увеличение импорта. Однако увеличивать его придется за счет других источников. В настоящее время около Босфора скопилось уже 19 танкеров с российской нефтью, от которых требуют подтвердить наличие европейской страховки. Самое интересное, что часть этих танкеров перевозит казахстанскую нефть и не идет под российским флагом, отмечает Кочетков.

Еще одно важное для рынка нефти событие произойдет 9 декабря, когда состоится визит председателя КНР Си Цзиньпиня в Саудовскую Аравию. Предполагается, что, кроме общих экономических вопросов, могут обсуждаться такие темы, как перевод торговли нефти за юани, региональная и глобальная безопасность. На встрече также будут присутствовать руководители и делегации других арабских государств, с которыми предполагается подписание нескольких десятков соглашений, напомнил Кочетков.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина, нисходящий импульс индексов США распространился во вторник на азиатские и европейские площадки. Хорошая статистика по деловой активности в непроизводственной сфере США в ноябре в сочетании с сильным отчетом по занятости могут дать повод ФРС сохранить жесткую монетарную политику. На текущий момент повышение базовой процентной ставки ФРС на декабрьском заседании на 50 б.п. считается наиболее вероятным сценарием, но относительно максимального уровня ставки у рынка и у представителей Федрезерва единого мнения пока нет.

Из Китая приходят достаточно позитивные новости о послаблениях в политике нулевой терпимости к COVID-19. Были ослаблены правила тестирования, за счет чего статистика по новым случаям заболеваемости и числу бессимптомных больных стала ниже. По оценкам аналитиков, в декабре Народный банк Китая может пойти на снижение ставки LPR после недавнего понижения нормы резервирования. Такие меры могут оказать фондовому рынку поддержку.

Российский фондовый рынок снизился во вторник, сохранить рост начала недели не удалось. Президент РФ Владимир Путин продлил запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в российских компаниях на год (до конца 2023 года). Иностранным акционерам в случае продажи своей доли и ухода из РФ по-прежнему придется обращаться за разрешением к президенту, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи уже на протяжении месяца торгуется в боковике 2160-2220 пунктов, и пока предпосылок к выходу из бокового канала не наблюдается, полагает Лапшина.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, котировки акций "Магнита" продолжили снижение после публикации отчета по РСБУ за январь-сентябрь 2022 года. Инвесторы опасаются, что дивиденды будут отменены, так как компания не получила прибыль от дочерних предприятий. Бумаги нефтяников снижаются на фоне введения нефтяного эмбарго и установления "потолка" цен на российскую нефть.

Котировки ГК "ПИК" (-1,4%) корректируются вниз в ожидании снижения выручки компании в 2023 году из-за завершения в текущем декабре срока действия госпрограммы льготной ипотеки. Акции ВТБ просели на фоне сбоев в работе приложений и веб-версий из-за беспрецедентной широкомасштабной кибератаки, о которой сообщили в банке, отметил аналитик.

В США индексы акций накануне снизились на 1,4-1,9% во главе с Nasdaq, завершив торги максимальным падением за месяц, несмотря на выход данных о подъеме деловой активности в секторе услуг (индекс активности в ноябре вырос до 56,5 пункта при прогнозах снижения до 53,3 пункта с октябрьских 54,4 пункта). Инвесторы обеспокоены, что сильные статданные укрепят среди руководителей Федрезерва мнение о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики для борьбы с высокой инфляцией.

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 1,1%, шанхайский Shanghai Composite подрос всего на 0,02%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), просела Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,5-1%) и продолжилось падение в США (индексы теряют 0,7-1,7% во главе с Nasdaq).

Негативом для азиатских рынков также стало ухудшение международным рейтинговым агентством Fitch прогноза роста мировой экономики, а также ВВП Китая на 2023 год. Прогноз для мировой экономики на предстоящий год был понижен до 1,4% с ожидавшихся в сентябре 1,7%, для китайской - до 4,1% с 4,5%. Прогноз роста ВВП США на 2023 год ухудшен до 0,2% с 0,5%.

В текущем году китайский ВВП увеличится лишь на 2,8%, ожидают в Fitch, отмечая, что высокая заболеваемость COVID-19 продолжит сказываться на деловой активности в ближайшей перспективе.

Объем заказов промпредприятий Германии в октябре увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя на 0,1%.

По данным Минторга США, дефицит внешнеторгового баланса страны в октябре увеличился на 5,5% - до $78,2 млрд, максимума за последние четыре месяца. Согласно пересмотренным данным, в сентябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $74,1 млрд, а не $73,3 млрд, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения до $80 млрд с объявленного прежде сентябрьского уровня (на 9,1%), по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены остаются под давлением; текущая цена Brent упала на $5,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,85 за баррель (-2,2% и -3,4% в понедельник), январская цена WTI - $75,44 за баррель (-1,9% и -3,8% накануне).

Трейдеры продолжают оценивать решение ЕС и ряда других стран по "потолку" цен на российскую нефть. В субботу Совет ЕС принял решение установить "потолок" цен на нефть, поставляемую из РФ, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с 5 декабря вместе с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия.

Эксперты JPMorgan, однако, ожидают лишь небольшого сокращения добычи Россией после вступления в силу механизма ценового "потолка". Они понизили прогноз средней цены Brent на 2023 год до $90 за баррель с ожидавшихся ранее $98 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-6,4%), акции ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-3,9%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-3,3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,9%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-2,7%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,3%).

Темпы роста выручки грузового автоперевозчика Globaltruck (-0,4% ГДР) за 9 месяцев замедлились до 7,7% с 9,9% по итогам полугодия, следует из данных компании. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Globaltruck, выручка группы по МСФО за 9 месяцев 2022 г. составила 9,418 млрд руб. (+7,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+17%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+5,6% и +3,4% "префы"), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+5,4%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+4,5%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,8%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+2%).

Подросли акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+1,3%, до 2870 рублей) на фоне известий, что акционеры группы утвердили дивиденды за 2021 год в размере 148,05 руб. на акцию (отсечка реестра 12 декабря 2022 года).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 22,01 млрд рублей (из них 5,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,99 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 2,01 млрд рублей на акции "Газпрома").