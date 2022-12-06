Изменения цен евробондов РФ во вторник оказались незначительными на фоне отсутствия яркой динамики в секторе UST

Москва. 6 декабря. Изменения цен большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник оказались незначительными на фоне отсутствия яркой динамики в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2047 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также изменились незначительно.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 4 базисных пункта, подорожав до 59,05% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 10,61% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2042 году не изменились к предыдущему закрытию, составив 60,18% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 10,16% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 284 базисных пункта - до 42,02% от номинала (его доходность выросла на 77 базисных пунктов и составила 13,25% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году прибавили в цене 5 базисных пунктов, подорожав до 43,3% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 32,02% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 2 базисных пункта - до 42,83% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 26,61% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт, до 41,53% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 21,36% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году потерял в цене 2 базисных пункта, подешевев до 73,32% от номинала (его доходность выросла на 23 базисных пункта - до 48,36% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 1 базисный пункт, до 65,07% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских еврооблигаций после умеренного снижения накануне стабилизировались 6 декабря вслед за аналогичной динамикой US Treasuries. Глобальные инвесторы находятся в ожидании публикации на следующей неделе отчета по инфляции в США в ноябре, а также объявления итогов последних в этом году заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Экономисты предполагают, что Федрезерв может пойти на замедление темпов подъема процентных ставок, о чем в последнее время сигнализируют руководители американского Центробанка.

Из опубликованной в последние дни в США макроэкономической статистики эксперты выделяют данные о дефиците внешнеторгового баланса США, который в октябре увеличился на 5,5% - до $78,2 млрд, сообщило министерство торговли страны во вторник. Это максимальный показатель за последние четыре месяца. Тем не менее, показатель оказался ниже ожидавшихся аналитиками $80 млрд. Обнародованные ранее позитивные данные о деловой активности в сфере услуг и о числе новых рабочих мест в американской экономике заставили инвесторов усомниться в том, что Федрезерв готов замедлить темпы повышения ключевой процентной ставки, отмечают аналитики.