"Финам" подтверждает рекомендацию "на уровне рынка" для акций банковского сектора РФ, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Несмотря на определенные позитивные моменты, риски для российской экономики и банковского сектора, по нашему мнению, все еще остаются высокими, - отмечают эксперты. - Так, по прогнозу ЦБ, низшую точку российская экономика будет проходить в I полугодии 2023г, при этом нельзя исключать новых шоков, учитывая возможное дальнейшее усиление антироссийских санкций и напряженную геополитическую обстановку. На этом фоне бизнес российских банков будет оставаться под давлением. В частности, по оценкам ЦБ, при реализации стрессового сценария, предполагающего сохранение жесткого санкционного режима, ухудшение кредитного качества заемщиков и стагфляцию в мировой экономике, отдельным российским кредиторам может потребоваться докапитализация в сумме до 0,7 трлн рублей до конца следующего года. Хотя при этом сектор, как ожидается, все же сохранит устойчивость и потенциал к кредитованию".

Учитывая вышесказанное, а также отсутствие полноценных финансовых отчетностей, аналитики "Финама" по-прежнему воздерживаются от выпуска обычных рекомендаций и целевых цен по акциям российских финансовых компаний. В то же время они полагают, что риски уже в значительной степени отражены в котировках бумаг банков, которые просели в этом году заметно сильнее широкого рынка. В связи с этим стратеги инвесткомпании сохраняют рекомендацию "на уровне рынка" для сектора.

"При этом мы не исключаем, что банковские акции покажут опережающее восстановление в случае значимого улучшения макроэкономического и геополитического фона. На наш взгляд, инвесторам, планирующим открыть долгосрочные позиции в банковском секторе РФ, лучше сделать ставку на ведущего кредитора - Сбербанк", - заключают аналитики инвесткомпании.

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