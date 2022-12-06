Рубль будет торговаться в диапазоне 60-65 руб./$1 до конца года - "Тинькофф Инвестиции"

Рубль будет торговаться в диапазоне 60-65 руб./$1 до конца года, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Андрей Опарин.

"Есть несколько факторов, которые привели к текущему периоду ослабления рубля. Во-первых, это окончание налогового периода в конце ноября, то есть с рынка исчезли предложения валюты со стороны экспортеров. Во-вторых, это новости относительно ограничения цен на российскую нефть (потолок цен на нефть начнет действовать при вступлении в силу эмбарго 5 декабря). Все это, конечно, закладывает сценарий, при котором сумма бюджетных поступлений будет снижаться, российский торговый баланс тоже будет сокращаться, что неминуемо приводит к падению рубля. Поэтому каких-то серьезных текущих движений, по крайней мере по рублю, мы не ждем", - отмечает Опарин.

Эксперт сохраняет мнение, что рубль будет торговаться в диапазоне 60-65 руб./$1 до конца года, а в следующем году мы можем увидеть уже перестановку этого диапазона в сторону уровня 63-67 руб./$1.

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