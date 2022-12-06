Рубль, скорее всего, завершит текущий год в диапазоне 64-66 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Рубль, скорее всего, завершит текущий год в диапазоне 64-66 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Можно отметить несколько факторов давления на российскую валюту: цены на нефть снизились, СМИ активизировали тему обсуждаемого в ЕС нового, девятого пакета санкций против России. По слухам, новые рестрикции могут коснуться финансового и технологического сектора. Отсюда мы получаем дополнительный спрос на валюту. Ну и в итоге: сейчас налоговое межсезонье, когда давление продаж валютной выручки экспортёров не так заметно, и у импортёров появляются шансы повлиять своим спросом на динамику валютных курсов. На наш взгляд, тенденция может сохраниться в декабре. Поэтому мы сохраняем наш прогноз по USD/RUB на конец года в диапазоне 64-66 руб./$1", - отмечает эксперт.

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