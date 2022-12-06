Рубль днем дешевеет к доллару и евро в условиях адаптации рынка к "потолку" цен на российскую нефть

Москва. 6 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях адаптации участников рынка к "потолку" цен на российскую нефть.

Курс доллара США составил 62,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 51 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар превышал 63 руб. впервые с 14 октября. Евро стоил 66,14 руб./EUR1, подорожав на 14,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 34,46 копейки - до 64,34 рубля. Курс китайского юаня вырос на 4,1 копейки - до 8,97 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, так как участники рынка продолжают адаптироваться к решению ЕС о введении эмбарго на поставки нефти из РФ, предусматривающее механизм "потолка" цен на нефть и вступившее в силу в понедельник.

Запрет запрещает предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций со стороны компаний на территории ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенного "потолка" ($60 за баррель). Аналогичный запрет ввели страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

Российская нефть всегда была востребована на мировом рынке, с учетом роста глобальной экономики и ограниченного предложения сырье из РФ всегда найдет своего покупателя, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что, несмотря на вступление в силу ценового "потолка", российские власти ожидают, что реализация отечественной нефти в декабре сохранится на уровне ноября. При этом Новак не исключил, что в перспективе возможны периоды снижения добычи нефти, но на небольшие объемы.

"Хотя мы делаем все, чтобы ситуация была стабильная и реализация нефти была на тех уровнях, которых мы достигли в 2022 году. Еще раз повторяю: наша нефть востребована на рынке, и мы не приемлем те механизмы, которые приняты в качестве ограничения цен", - сказал вице-премьер.

Механизм "потолка" цен на нефть (price cap) даже после определения лимита содержит массу неопределенностей, заявил журналистам Новак. "Нефть продается по спотовым и (долгосрочным - ИФ) контрактам, и в этих контрактах никаких price cap не должно быть. Дружественные страны или недружественные - нефть поставляется по всему миру", - сказал он.

Комментируя, будет ли Россия поставлять нефть с проекта "Сахалин-2" в Японию, которая как страна G7 является участником Коалиции предельных цен (Price Cap Coalition), Новак заметил: "С Японией, по-моему, долгосрочный контракт, что, мы будем там менять контракт? Что означает присоединение к рrice cap? Столько неопределенностей и нюансов - надо разбираться", - заметил он.

Ранее сообщалось, что Россия не планирует продавать нефть странам, примкнувшим к новому порядку. РФ в настоящее время уже готовит механизм запрета использования ценового "потолка", сообщил во вторник Новак. "Сейчас дорабатывается с компаниями (механизм запрета на применение ими ценового "потолка" - ИФ)", - сказал он, выразив уверенность, что мера начнёт действовать до конца года.

Цены на нефть перешли к снижению на торгах во вторник после умеренного подъема в ходе утренней сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $81,57 за баррель, что на 1,34% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,33%, до $75,91 за баррель.

Накануне нефтяные фьючерсы существенно упали на фоне превзошедших прогнозы данных о деловой активности в секторе услуг США, которые усилили опасения по поводу того, что Федеральной резервной системе (ФРС) потребуется повышать процентные ставки в течение более длительного периода, чем ожидалось, пишет Trading Economics.

Трейдеры также продолжают оценивать решение ЕС и ряда других стран по "потолку" цен на российскую нефть.

"Рубль продолжает слабеть на фоне ситуации с введением ценового "потолка" на российскую нефть - сегодня курс пары "доллар-рубль" впервые с середины октября в моменте превышал 63,25 руб./$. Риски дальнейшего ослабления рубля пока сохраняются, но сегодня курс пары, вероятно, останется ниже 64 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На российском рынке доллар продолжает укрепление. Уже в утренние часы американская валюта была близка к отметке 63,3 руб., обновив очередной максимум с первой половины октября. Основную поддержку доллар получает с внешнего рынка, где индекс USD укрепляется к корзине мировых валют второй день подряд. Инвесторы хоть и ожидают замедления темпов ужесточения процентной политики ФРС, однако опасаются, что максимальный уровень ставки в США окажется выше первоначальных прогнозов, а сама ставка пробудет на максимуме дольше, чем изначально рассчитывал рынок. Опасения инвесторов накануне были укреплены сильными данными по индексу деловой активности от ISM. Ожидаем, что до конца текущей недели пара "доллар-рубль" продолжит борьбу за отметку 63 руб./$1, однако коррективы в рынок может внести изменение настроений на рынке нефти в сторону позитива", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 6 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 063,3 млрд рублей (при лимите 3,15 трлн рублей и спросе 3 трлн 063,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 29 ноября, банки разместили 2 трлн 539,3 млрд рублей (при лимите 3,3 трлн рублей и спросе 2 трлн 539,3 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках понедельника - 7,5% и 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежнем уровне - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.