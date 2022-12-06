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06 декабря 2022 года 15:56
"Финам" присвоил акциям Распадской рейтинг "на уровне рынка"
Финам" присвоил акциям "Распадской" рейтинг "на уровне рынка", сообщается в комментарии инвесткомпании. "Год назад основной идеей по "Распадской" можно было считать выделение ее из группы Evraz в самостоятельную компанию после консолидации на базе "Распадской" угольных активов Evraz. Из-за санкций против Evraz plc сделка по выделению "Распадской" была отменена, поэтому акции компании можно рассматривать только как способ инвестировать в угольные активы, чтобы заработать на росте мировых цен на уголь. Компания реализует продукцию по рыночным ценам, поставляя при этом уголь преимущественно связанным с ней потребителям, что практически гарантирует продажи и выручку", - пишет аналитик Алексей Калачев. Однако компания прекратила платить дивиденды, поэтому прибыль от высоких цен на уголь не доходит до миноритарных акционеров, подчеркивает эксперт. "К тому же стоит учитывать, что "Распадская" производит и продает концентрат коксующегося угля, спрос на который зависит не от энергетического кризиса, а от состояния металлургической отрасли. С учетом этих факторов мы присваиваем акциям ПАО "Распадская" рейтинг "на уровне рынка", - заключает стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РАСПАДСКАЯ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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