Акции Baidu привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Мои Инвестиции"

Акции Baidu Inc. привлекательны для покупки на текущих уровнях, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Акции Baidu скорректировались на 26% за последний год. Это было вызвано падением рекламного бизнеса на фоне снижения потребительской активности из-за ужесточения коронавирусных ограничений. Считаем, что компания станет бенефициаром государственных поддерживающих мер и отмены политики COVID-0", - отмечают эксперты.

По их мнению, драйверами роста акций эмитента послужат следующие факторы:

- Восстановление рекламного бизнеса в связи с ростом потребления.

- Сокращение операционных расходов.

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