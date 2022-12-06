Пара доллар/рубль продолжит борьбу за отметку 63 руб./$1 до конца текущей недели - "Велес Капитал"

Пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит борьбу за отметку 63 руб./$1 до конца текущей недели, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Доллар продолжает укрепление на российском рынке, получая основную поддержку с внешнего рынка, где индекс USD укрепляется к корзине мировых валют второй день подряд, - отмечает эксперт. - Инвесторы хоть и ожидают замедления темпов ужесточения процентной политики ФРС, однако опасаются, что максимальный уровень ставки в США окажется выше первоначальных прогнозов, а сама ставка пробудет на максимуме дольше, чем изначально рассчитывал рынок. Опасения инвесторов накануне были усилены сильными данными по индексу деловой активности от ISM. Ожидаем, что до конца текущей недели пара доллар/рубль продолжит борьбу за отметку 63 руб./$1, однако коррективы в рынок может внести изменение настроений на рынке нефти в сторону позитива".

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