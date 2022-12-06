Акции компаний здравоохранения - "защитный" вариант инвестиций - BCS Express

Акции компаний здравоохранения выступают "защитным" вариантом инвестиций в моменты шторма на финансовых рынках, отмечается в материале аналитиков BCS Express.

"Ежегодные доходы фармацевтической отрасли составляют $1,2 трлн. Новый приток инвестиций спровоцирован не только COVID-19, но и стремительным развитием биотехнологий, технологий e-commerce, ростом доверия к венчурным вложениям", - пишут эксперты.

Объем мирового фармацевтического рынка к 2028г достигнет $1422,1 млрд, а среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода составит 4,3%, указывается в прогнозах ResearchAndMarkets.com. Одним из факторов, определяющим рост фармацевтического рынка, станет развитие сегмента электронной коммерции.

"Резкое увеличение онлайн-покупок лекарств во время пандемии COVID-19 наряду с растущим внедрением новых технологий поддержит популярность цифровых аптек, - полагают аналитики инвесткомпании. - Кроме того, крупные компании электронной коммерции выходят на рынок, тем самым поддерживая его потенциал. Аптеки внедряют различные системы автоматизации для упаковки, маркировки, комплектации и выдачи, что повышает эффективность процессов. Розничный сегмент фармацевтического рынка - один из наиболее динамичных в сфере здравоохранения".

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