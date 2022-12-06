"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 280 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 220 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что в условиях санкций "Распадская" в I полугодии 2022г сократила объемные показатели добычи, производства и продаж, однако рост средних цен реализации намного превысил рост себестоимости производства, и это обусловило сильные финансовые результаты компании за I полугодие. Благодаря росту цен реализации в три раза выручка "Распадской" в I полугодии 2022г увеличилась в годовом сопоставлении в 2,5 раза, показатель EBITDA - в 3,4 раза, чистая прибыль - в 4,1 раза. При этом рост себестоимости на 72%, а также резкое укрепление курса рубля, которое привело к потерям на курсовых разницах, снизило прибыль примерно на 7% относительно II полугодия 2021г.

"С технической точки зрения бумага консолидируется на сильном уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 10% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 220 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,5", - указывают аналитики "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.