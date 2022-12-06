"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью $149

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целевой ценой $149 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: $108, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты подчеркивают, что снижение деловой активности в 2022 году сильно давит на основную статью доходов компании, в связи с чем фокус бизнеса Baidu все сильнее смещается в сторону облачного сегмента. Доля нерекламных доходов компании в III квартале 2022г выросла до 39% выручки, одного из максимальных значений за всю историю Baidu.

" С технической точки зрения акции пробили ключевой уровень сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $108 риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,6", - указывают аналитики "Финама".

Baidu - китайский интернет-холдинг, известный популярной в Поднебесной одноименной поисковой платформой, аналогом Google.

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