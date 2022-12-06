"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Cummins Inc. с целевой ценой $ 314 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 26% от текущего ценового уровня, сообщается в материале инвесткомпании.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции Cummins обладают потенциалом роста на фоне увеличения спроса на строительную технику за счет масштабных инвестиций в инфраструктуру, которые власти США наращивают для поддержания экономического роста. Помимо этого, драйвером роста для акций Cummins будет укрепление лидирующих позиций в перспективных областях водородной энергетики и электромобильной промышленности", - пишет аналитик Наталия Пырьева.

Cummins - один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей и систем выработки электроэнергии.

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