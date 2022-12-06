Вероятна дальнейшая девальвация рубля - "Солид Брокер"

Вероятна дальнейшая девальвация рубля, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Курс доллара превысил 63 руб./$1 впервые с середины октября, - констатируют аналитики. - Доллар укрепляется к рублю на фоне вступления в силу первой части нефтяного эмбарго. На самом деле, доллар просто возвращается к привычной волатильности после довольно длительного нахождения вблизи 60 руб./$1. Мы думаем, что такой курс был хоть и рыночным по факту, но так или иначе "направлен" мерами ЦБ в этот диапазон. С нового года ожидается, что Россия сократит добычу на 500 тыс. б/с, при этом вовсе не факт, что цены на российскую нефть уйдут выше $100 за баррель. Поэтому для поддержания доходов бюджета просто необходимо постепенно девальвировать рубль".

Эксперты "Солид Брокер" считают, что даже в случае снижения цен на нефть рубль должен естественным образом ослабляться из-за изменения торгового баланса. Они по-прежнему уверены, что текущий расклад сил на валютном рынке говорит в пользу дальнейшей девальвации рубля, поэтому рекомендуют покупать валютные и квазивалютные инструменты.

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