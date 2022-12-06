Индекс Мосбиржи, скорее всего, не выйдет из диапазона 2200-2400 до конца года - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, скорее всего, не выйдет из диапазона 2200-2400 до конца года, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Пока лишь небольшое количество акций торгуются дороже, чем в середине сентября, но их число будет увеличиваться, - прогнозирует эксперт. - Лидерами роста могут стать акции металлургических компаний и финансового сектора. Настроения инвесторов будут улучшаться по мере приближения новогодних праздников. Наблюдается усиление деловой активности и замедление инфляции. Новостной фон не имеет резко негативной окраски. Введение потолка цен на нефть пока никак не отразилось на ее фактической стоимости. Девальвационные настроения отсутствуют, рост пары USD/RUB умеренный, существенного ослабления рубля к концу года не ожидается. До конца года индекс Мосбиржи, по нашему мнению, будет двигаться в диапазоне 2200-2400 пунктов".

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