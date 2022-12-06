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06 декабря 2022 года 10:16
Вероятна умеренная коррекция вниз рынка акций РФ в начале торгов вторника - "Велес Капитал"
Вероятна умеренная коррекция вниз рынка акций РФ в начале торгов вторника под влиянием продаж в США, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Внешний фон утром вторника, по оценке аналитика, неоднозначный: цены на нефть растут после перехода к снижению накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно негативны. На рынки вернулись опасения в отношении ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. "Российский фондовый рынок в начале торгов вторника может ощутить негативное влияние продаж в США и на нефтяных площадках и скорректироваться чуть ниже, но в целом настроения к утру вторника стабилизировались, - прогнозирует Кожухова. - Нисходящая динамика в Штатах все еще укладывается в рамки коррекции и скорее перерастет в восходящий тренд от текущих значений, что предвещает сохранение достаточно высокого мирового аппетита к риску. День для российских площадок будет спокойным на макроэкономические события, но инвесторы будут ждать отчетности от Сбербанка и "Сегежа Групп" по ходу недели, а также решений по дивидендам "Инарктики", "ТГК-1" и "ФосАгро". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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