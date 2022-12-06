Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых до конца этого года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций США завершил первые торги этой недели максимальным падением за месяц, несмотря на выход данных о подъеме деловой активности в секторе услуг. Инвесторы были обеспокоены, что сильные статданные укрепят среди руководителей Федерльной резервной системы (ФРС) США мнение о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики для борьбы с высокой инфляцией. Индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре неожиданно поднялся до 56,5 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками США. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал снижение показателя в прошлом месяце до 53,3 пункта.

В то же время многие ожидают, что текущая неделя отметится относительным спокойствием в отсутствие крупных событий из мира финансов и монетарной политики, пишет MarketWatch. Инвесторы будут ждать наступления следующей недели, поскольку на ней запланирована публикация отчета по инфляции в США в ноябре, а также последние в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Экономисты предполагают, что Федрезерв может пойти на замедление темпов подъема процентных ставок, о чем в последнее время сигнализируют руководители американского Центробанка.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном опускаются во вторник вслед за американским рынком акций, исключение составляет японский индикатор. Негативом для азиатских рынков также стало ухудшение международным рейтинговым агентством Fitch прогноза роста мировой экономики, а также ВВП Китая на 2023 год. Прогноз для мировой экономики на предстоящий год был понижен до 1,4% с ожидавшихся в сентябре 1,7%, для китайской - до 4,1% с 4,5%. В текущем году китайский ВВП увеличится лишь на 2,8%, ожидают в Fitch, отмечая, что высокая заболеваемость COVID-19 продолжит сказываться на деловой активности в ближайшей перспективе. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,31%. Вместе с тем гонконгский Hang Seng теряет 0,9% в ходе торгов, китайский Shanghai Composite - 0,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 во вторник опустился на 0,5% на фоне восьмого подряд подъема базовой процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA). Ставка была увеличена на 25 базисных пунктов, до 3,1% годовых. Южнокорейский KOSPI теряет 1% в ходе торгов.

В свою очередь цены на нефть умеренно растут после резкого падения по итогам предыдущей сессии. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск во вторник составила $83,06 за баррель, что на 0,46% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 3,4%, до $82,68 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,42%, до $77,25 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 3,8%, до $76,93 за баррель.

Давление на нефтяной рынок по итогам предыдущих торгов оказали превзошедшие прогнозы статданные из США, усилившие опасения по поводу того, что Федеральной резервной системе США потребуется повышать процентные ставки в течение более длительного периода, чем ожидалось. В то же время позитивным фактором для рынка выступает ослабление коронавирусных ограничений в Китае, усиливающее надежду на подъем спроса. Трейдеры также продолжают оценивать решение ЕС и ряда других стран по потолку цен на российскую нефть. В субботу Совет ЕС принял решение установить потолок цен на нефть, поставляемую из РФ, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с 5 декабря вместе с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,651 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,407 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 декабря вырос всего на 0,01% и составил 109,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (3-5 декабря) прибавил 0,08%, поднявшись до 819,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Башнефть-07" (+0,65%), "ГТЛК-001Р-10" (+0,54%) и "ГТЛК-001Р-08" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,35%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,23%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-24 с 3-летней офертой объемом 10 млрд рублей на уровне 10% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,38% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 2 декабря. Техразмещение запланировано на 7 декабря.

АО "Позитив Текнолоджиз" установило ставку 1-12 купонов 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 10,55% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,97% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 5 декабря. Техразмещение запланировано на 7 декабря.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 18-го купона биржевых облигаций серии БО-19 в размере 13,63% годовых. РЖД разместили 19-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2014 года по ставке 8,6% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставки 19-20-го купонов 10-летних выпусков облигаций серий БО-05 и БО-06 на уровне 8,4% годовых. Оба выпуска общим объемом 40 млрд рублей компания разместила в декабре 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,95% годовых, к ней были приравнены ставки 2-10-го купонов. Купоны полугодовые. По займам 12 декабря предстоит исполнение оферт.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 18-го купона облигаций серии БО-13 на уровне 0,1% годовых. Десятилетние бонды серии БО-13 объемом 5 млрд руб. банк разместил в июне 2014 года. В августе 2016 года были доразмещены бумаги еще на 1 млрд рублей. В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций банка на сумму 18,007 млрд рублей.

ВБРР установил ставку 16-20-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 8,5% годовых. Банк разместил 5-летние облигации объемом 5 млрд рублей в марте 2019 года по ставке 8,85% годовых. Ставка текущего купона по выпуску - 9% годовых. 14 декабря по займу предстоит исполнение оферты.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 8-го купона облигаций 1-й серии на уровне 15,34% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент размещены облигации выпуска на 125,8 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.

ООО "Ас Финанс" (Екатеринбург) приобрело в рамках оферты 99 тыс. 937 облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 100 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 99,94% выпуска. Эмитент разместил 5-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка текущего купона до погашения - 0,5% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) выставило на 23 декабря оферту по согласованию с владельцами по облигациям серии 001Р-04 в объеме не более 4 млн облигаций. Период предъявления - с 15 по 21 декабря. Цена выкупа составит не выше 98,5% от номинальной стоимости и будет объявлена не позднее 22 декабря 2022 года включительно. Компания разместила 10-летние облигации на 5 млрд рублей в ноябре 2020 года по ставке квартального купона 7,5% годовых до оферты с исполнением в ноябре 2023 года.

ООО "ЮниМетрикс" выставило на 23 декабря оферту на приобретение облигаций 1-й серии в количестве не более 30 тыс. штук. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления требований о приобретении - с 15 по 21 декабря. Компания разместила 3-летние облигации на 400 млн рублей в сентябре 2019 года по ставке ежемесячного купона до погашения 12,5% годовых. По выпуску существует возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 9-35-го купонов. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.