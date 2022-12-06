Инвесторам стоит переключиться на акции металлургических и горнодобывающих компаний РФ - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит переключиться на акции металлургических и горнодобывающих компаний РФ, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Инвесторам следует тактически переключиться с акций нефтегазовых компаний на металлургию и горную добычу - цены на металлы и уголь могут быть более устойчивы в случае распродаж на финансовых рынках", - пишут эксперты в комментарии.

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