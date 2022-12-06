Индекс Мосбиржи откроет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 2190-2225п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 2190-2225 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным изменением не более 0,8% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2190-2225 пунктов, - отмечает аналитик. - В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2180, 2170 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2230, 2250 пунктов. Сочетание внешних и внутренних факторов создает условия для сдержанного отклонения индекса Мосбиржи в первой половине дня. Скорее всего, он перейдет в состояние бокового движения около ближайшего значимого уровня 2200 пунктов".

На взгляд эксперта, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Немногочисленные второстепенные по значимости иностранные статистические показатели не будут иметь существенного значения для динамики отечественных фондовых индексов.

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