Пара доллар/рубль нацелена на тестирование отметки 63,5 руб./$1 во вторник - ПСБ

Пара доллар/рубль нацелена на тестирование отметки 63,5 руб./$1 во вторник, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Доллар завершил торги в понедельник ростом, преодолев отметку 62 руб./$1, - отмечает эксперт. - Поддержку позициям американской валюты оказывало сужение предложения долларов на валютном рынке из-за вступления в силу эмбарго на российскую нефть. Сильнее остальных в понедельник подорожал евро к рублю, из-за чего образовался довольно заметный спред между парами евро-доллар на Мосбирже и евро-доллар на глобальных рынках".

Аналитик констатирует, что во вторник утром разница между котировками сузилась за счет выхода доллара выше отметки 63 руб./$1 впервые с середины октября. Остальные ключевые валюты также демонстрируют удорожание к рублю.

"Доллар продолжит инерционно демонстрировать рост и выйдет к отметке 63,5 руб. - локальному уровню сопротивления. Мы считаем, что более резкое ослабление национальной валюты пока выглядит маловероятным событием", - прогнозирует Жильников.

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