"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам Baidu

Аналитики "Финама" присвоили рейтинг "покупать" акциям Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ с целевыми ценами HKD138 и $144 на декабрь 2023 года, что отражает потенциалы роста на 17% и 27% соответственно, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции Baidu за неделю смогли достичь установленной нами целевой цены на фоне антиковидных протестов в КНР и смены риторики руководителей КПК относительно политики "нулевой терпимости", что мы считаем крайне положительными сигналами для компании. Риски продления жестких карантинов в китайской экономике на таком фоне снижаются, что открывает перед одним из лидеров технологического сектора страны новые перспективы на фондовом рынке", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Baidu - китайский интернет-холдинг, известный широко популярной в Поднебесной одноименной поисковой платформой, аналогом Google.

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