Фондовые рынки снижаются, нефть умеренно дорожает

Фондовые индексы США завершили торги максимальным снижением за месяц. Фондовые рынки АТР в основном снижаются, исключение составляет Япония. Нефть умеренно дорожает после обвала накануне, Brent - $83 за баррель.

Рынок акций США завершил первые торги этой недели максимальным падением за месяц, несмотря на выход данных о подъеме деловой активности в секторе услуг.

Инвесторы обеспокоены, что сильные статданные укрепят среди руководителей Федерльной резервной системы (ФРС) США мнение о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики для борьбы с высокой инфляцией.

"Хорошие экономические новости являются плохими новостями для рынка акций, поскольку означают увеличение риска подъема процентных ставок в следующем году", - заявил аналитик Oanda Эд Мойя.

Индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре неожиданно поднялся до 56,5 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками США. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал снижение показателя в прошлом месяце до 53,3 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

В то же время многие ожидают, что текущая неделя отметится относительным спокойствием в отсутствие крупных событий из мира финансов и монетарной политики, пишет MarketWatch. Инвесторы будут ждать наступления следующей недели, поскольку на ней запланирована публикация отчета по инфляции в США в ноябре, а также последние в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Экономисты предполагают, что Федрезерв может пойти на замедление темпов подъема процентных ставок, о чем в последнее время сигнализируют руководители американского Центробанка.

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. упали в цене на 6,4%. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что компания планирует сокращать производство электрокаров на заводе в Шанхае из-за высокой конкуренции и не столь высокого, как ожидалось, спроса, несмотря на рекордные поставки в ноябре.

Котировки акций Apple Inc. (SPB: AAPL) снизились на 0,8%. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что компания ускоряет процесс переноса производства продукции из Китая в другие страны Азии.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 482,78 пункта (1,4%) - до 33947,10 пункта.

Лидерами падения котировок среди компонентов индекса стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-7,4%), Walt Disney Co. (SPB: DIS) (-3,5%) и Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. (-3%). При этом в составе индикатора выросли только бумаги Boeing Co. (SPB: BA) (+1,3%).

Значение Standard & Poor''s 500 упало на 72,86 пункта (1,79%), составив 3998,84 пункта. Порядка 95% компаний в составе индикатора продемонстрировали отрицательную динамику.

Индекс Nasdaq Composite потерял 221,56 пункта (1,93%), завершив сессию на отметке 11239,94 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном опускаются во вторник вслед за американским рынком акций, исключение составляет японский индикатор.

Сильные статданные по экономике США, опубликованные накануне, были восприняты трейдерами как сигнал, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется удерживать базовую ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось, чтобы замедлить экономическую активность и ослабить инфляцию, отмечает Market Watch.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing), рассчитываемый Институтом управления поставками, в ноябре неожиданно поднялся до 56,5 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали его снижения до 53,3 пункта, по данным Trading Economics.

Негативом для азиатских рынков также стало ухудшение международным рейтинговым агентством Fitch прогноза роста мировой экономики, а также ВВП Китая на 2023 год. Прогноз для мировой экономики на предстоящий год был понижен до 1,4% с ожидавшихся в сентябре 1,7%, для китайской - до 4,1% с 4,5%.

В текущем году китайский ВВП увеличится лишь на 2,8%, ожидают в Fitch, отмечая, что высокая заболеваемость COVID-19 продолжит сказываться на деловой активности в ближайшей перспективе.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,31%.

Акции Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, подорожали на 2,1%, Canon - на 1,5%, ритейлера Seven & I Holdings - на 0,6%.

Стоимость бумаг Mazda Motor поднялась на 2,7%, Suzuki Motor - на 1,3%. В то же время акции Toyota Motor теряют в цене 0,2%, Sony - 1,1%, Softbank - 2,7%.

Статданные, опубликованные во вторник, показали менее существенно, чем ожидалось, замедление темпов роста розничных продаж в Японии в октябре. Показатель увеличился на 1,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, причем подъем был отмечен пятый месяц подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения розничных продаж на 1% после их роста на 2,3% в сентябре.

Гонконгский Hang Seng теряет 0,9% в ходе торгов, китайский Shanghai Composite - 0,2%.

В Гонконге лидерами падения являются акции NetEase Inc. (SPB: NTES) (-5,6%), CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (-8,9%), China Merchants Bank Co Ltd. (-3.7%), Ping An Insurance (-4,6%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (-3,4%).

Некоторую поддержку китайскому рынку продолжает оказывать смягчение карантинных ограничений в стране, поддерживающее оптимизм трейдеров в отношении восстановления деловой активности в КНР.

Стоимость бумаг производителя алкоголя Kweichow Moutai Co Ltd. поднялась на 1,5%, Great Wall Motor Co Ltd. - на 1,6%.

В то же время дешевеют акции Petrochina Co Ltd. (-0,8%), China Merchants Bank Co. (-1,4%), China Life Insurance Co. (SPB: 2628) (-0,9%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 во вторник опустился на 0,5% на фоне восьмого подряд подъема базовой процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA). Ставка была увеличена на 25 базисных пунктов, до 3,1%.

RBA по-прежнему прогнозирует, что темпы роста потребительских цен достигнут пика в районе 8% в текущем году. В 2023 году, согласно прогнозу регулятора, инфляция начнет замедляться и в 2024 году будет немного превышать 3%.

Южнокорейский KOSPI теряет 1% в ходе торгов. Стоимость бумаг Samsung Electronics снизилась на 1,5%, Hyundai Motor - на 0,6% Цены на нефть умеренно растут в ходе торгов во вторник после резкого падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск во вторник составляет $83,04 за баррель, что на $0,36 (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $2,89 (3,4%), до $82,68 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,34 (0,44%), до $77,27 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $3,05 (3,8%), до $76,93 за баррель.

Давление на нефтяной рынок по итогам предыдущих торгов оказали превзошедшие прогнозы статданные из США, усилившие опасения по поводу того, что Федеральной резервной системе (ФРС) США потребуется повышать процентные ставки в течение более длительного периода, чем ожидалось, пишет Trading Economics.

Индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре неожиданно поднялся до 56,5 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками США. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал снижение показателя в прошлом месяце до 53,3 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

В то же время позитивным фактором для рынка выступает ослабление коронавирусных ограничений в Китае, усиливающее надежду на подъем спроса.

Трейдеры также продолжают оценивать решение ЕС и ряда других стран по потолку цен на российскую нефть.

В субботу Совет ЕС принял решение установить потолок цен на нефть, поставляемую из РФ, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с 5 декабря вместе с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия.

Эксперты JPMorgan, однако, ожидают лишь небольшого сокращения добычи Россией после вступления в силу механизма ценового потолка. Они понизили прогноз средней цены Brent на 2023 год до $90 за баррель с ожидавшихся ранее $98 за баррель.