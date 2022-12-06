Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $80-90/барр. в ближайшее время - Freedom Finance Global

Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $80-90 за баррель Brent в ближайшее время, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Мы ожидаем, что Россия перенаправит свои потоки экспорта нефти и нефтепродуктов с Запада на Восток, и ее крупнейшими потребителями станут Китай, Индия, Турция, страны ЕАЭС, а также, возможно, Индонезия и Пакистан, - пишет эксперт. - Для налаживания поставок в этом направлении потребуется переходный период продолжительностью до двух лет. Это время необходимо для создания новых или расширения действующих транспортных коридоров. В этот период добычу нефти в РФ придется немного сократить, о чем ранее предупреждал вице-премьер правительства Александр Новак".

Аналитик прогнозирует снижение этого показателя в будущем году в пределах 6-7%. Участники сделки ОПЕК+ в случае появления существенного дефицита предложения или падения спроса будут готовы урегулировать ситуацию за счет дополнительных поставок или же, наоборот, их сокращения. В ближайшее время ценовой коридор $80-90 за баррель, скорее всего, продолжит устраивать всех участников нефтяного рынка, считает Мильчакова.

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