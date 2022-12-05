Рубль по итогам понедельника упал к доллару и евро на фоне начала действия "потолка" цен на российскую нефть

Москва. 5 декабря. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях вступления в силу "потолка" цен на российскую нефть.

Курс доллара США составил 62,35 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 35 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,99 руб./EUR1, подорожав на 99,75 копейки. Ранее евро превышал 66 руб. впервые с 6 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 64,14 копейки - до 63,99 рубля. Курс китайского юаня вырос на 12,5 копейки - до 8,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к доллару и евро по итогам первых торгов недели после того, как в субботу Совет ЕС принял решение установить верхний предел цен на нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с 5 декабря.

Функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке. Лимит будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных МЭА.

Кроме того, запрещается предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. Исключение - если топливо было продано по цене не выше определенного потолка.

Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

Россия в ответ заявила, что прорабатывает механизм запрета на применение новых санкций ЕС, а также напомнила, что не исключает снижения нефтедобычи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия не намерена признавать введенный Западом потолок цен на нефть из РФ. "Решение (по ответным мерам со стороны РФ - ИФ) готовится. Разумеется, очевидным является одно. Никаких потолков мы признавать не будем", - сказал Песков журналистам в понедельник.

У него также спросили, стоит ли миру готовиться к повышению цен на нефть. "Изменится (ситуация с ценами - ИФ). Очевидным и неоспоримым является то, что принятие этих решений - шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков", - заявил представитель Кремля.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам ноября 2022 года составило минус 90,2 млрд руб., сообщил Минфин РФ в понедельник.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в декабре в размере 176,1 млрд руб. Таким образом, с учетом отклонения в ноябре совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов оценивается в 85,9 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

Дипломаты ЕС обсуждают девятый пакет санкций против РФ, в него могут включить 180 позиций, сообщает в понедельник Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации издания, в ЕС обсуждают меры в отношении технологического и финансового секторов, а также сектора средств массовой информации.

Несколько дипломатов заявили, что соглашение может быть достигнуто относительно быстро - в преддверии заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС. Он состоится 12 декабря.

Доля валютного рынка в совокупном объеме торгов на "Московской бирже" в ноябре снизилась в рублевом эквиваленте до 19,8% с 20,8% в октябре, следует из данных торговой площадки. Это минимальное значение долевого показателя с 2009 года (период наблюдения). Максимальным показатель был в апреле 2009 года, тогда он составлял 59,4%.

В 2022 году наибольшего значения доля оборота валютного рынка в совокупном обороте биржи достигала в феврале - 34,2%. Этот уровень находится в диапазоне его колебаний за последние годы: в 2021 году - от 28,5% (сентябрь) до 35,7% (апрель), в 2020 году - от 33,4% (октябрь) до 36,7% (март), в 2019 году - от 33,6% (октябрь) до 41,8% (апрель), в 2018 году - от 36,7% (март) до 43,6% (январь).

Объем торгов на валютном рынке в ноябре 2022 года (14,79 трлн рублей рублевом эквиваленте) стал минимальным месячным показателем за без малого восемь лет, с января 2015 года, когда он составлял 14,259 трлн рублей.

Цены на нефть растеряли дневной рост на вечерних торгах в понедельник и демонстрируют лишь небольшую разнонаправленную динамику. Ранее рынок активно рос благодаря ожиданиям восстановления спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений.

Более десятка крупных китайских городов, включая Пекин и Шанхай, объявили об ослаблении контроля за распространением коронавируса в разных масштабах с прошлой пятницы.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник составляет $85,74 за баррель, что на 0,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,16%, до $79,85 за баррель.

Трейдеры также оценивают решение Евросоюза и ряда других стран по потолку цен на российскую нефть.

"Курс рубля незначительно ослаб с окончанием налогового периода: пара "доллар-рубль" торгуется выше 62 руб./$1. Минфин сообщил о невыполнении планов по нефтегазовым доходам в ноябре. Ситуация может усугубиться при сокращении поставок российских энергоносителей в следующем году. Таким образом, мы видим все больше предпосылок для среднесрочного ослабления рубля", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"В понедельник, 5 декабря, российский рубль продолжил слабеть. Рыночные эмоциональные реакции могут быть связаны с внешним негативом и принятым на уровне ЕС решением по "потолку" цены на нефть российского происхождения. Кроме того, значение имеет исполнение бюджета РФ в декабре на федеральном и региональном уровнях", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"В понедельник доллар продолжил укрепление, начатое на российском рынке с первых дней декабря. В утренние часы американская валюта была близка к отметке 62,5 руб., обновив максимум с 17 октября текущего года. В последующие часы пара "доллар-рубль" консолидировалась в достаточно узком диапазоне 62,1-62,3 руб./$1, однако ближе к окончанию рабочего дня доллар снова попытался протестировать уровень 62,4 руб. При этом курс евро в паре с рублем демонстрировал еще более заметное укрепление и во второй половине дня поднимался выше 66,1 руб., где в последний раз находился лишь в июне текущего года. Отметим, что рубль корректировался, несмотря на растущую нефть, и пребывал под давлением отсутствия аппетита к риску на глобальных рынках и реализации санкционных рисков в виде установления ценового потолка для российской нефти", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 декабря на 41 копейку, до 62,1849 руб./$1, и увеличил курс евро на 53,37 копейки, до 65,5205 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в понедельник поднялся на 43,92 копейки по отношению к пятнице и составил 62,2085 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 43,45 копейки и составил 62,2316 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 767,921 млн, из которых $654,332 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 113,589 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 43,45 копейки, до 65,5643 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" прибавил 65,19 копейки, подорожав до 65,6137 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR953,564 млн, из которых EUR262,912 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR690,652 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 4 б.п., поднявшись до 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно пятницы и остались на отметках 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.