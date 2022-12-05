Котировки евробондов РФ продемонстрировали в понедельник негативную динамику вслед за UST

Москва. 5 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник умеренно негативную динамику вслед за ценовым падением американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2043 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 48 базисных пунктов, подорожав до 59,06% от номинала (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов - до 10,6% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2042 году опустились в понедельник на 37 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 59,81% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов, до 10,22% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 9 базисных пунктов - до 44,83% от номинала (его доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 12,48% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в цене 1 базисный пункт, подешевев до 43,25% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 32,03% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели также на 1 базисный пункт - до 42,82% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 26,6% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились в цене на 23 базисных пункта, до 41,29% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 21,47% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году потерял в цене 82 базисных пункта, подешевев до 73,1% от номинала (его доходность выросла на 198 базисных пунктов - до 48,65% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 1 базисный пункт, до 65,08% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российские еврооблигации в начале этой недели оказались под давлением как падающих в цене US Treasuries, так и снижающихся основных фондовых индексов США. Глобальные инвесторы находятся в ожидании публикации на следующей неделе отчета по инфляции в США в ноябре, а также объявления итогов последних в этом году заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Экономисты предполагают, что Федрезерв может пойти на замедление темпов подъема процентных ставок, о чем в последнее время сигнализируют руководители американского Центробанка.

Индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре неожиданно поднялся до 56,5 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками США. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал снижение показателя в прошлом месяце до 53,3 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

Федеральная резервная система США перейдет к снижению процентных ставок, когда в следующем году столкнется с замедлением экономики, прогнозируют участники рынка облигаций. Они делают ставку на то, что Федрезерв будет вынужден дважды уменьшить ставки в четвертом квартале 2023 года, несмотря на заявления руководителей американского ЦБ о сохранении высокой стоимости заимствований в течение длительного времени, пишет Financial Times.

Исходя из котировок фьючерсов на гособлигации, базовая ставка достигнет своего пика в районе 4,9% годовых в мае, а затем опустится до 4,4% к концу следующего года. В настоящее время ее диапазон составляет 3,75-4% годовых.

Прогнозы аналитиков соответствуют традиционной модели циклов повышения ставок: в каждом цикле с 1980 года (за исключением 2004-2006 годов) ФРС снижала ее в течение шести месяцев после достижения пика. "Обычно они затягивают гайку до тех пор, пока не сорвут резьбу", - замечает Маргарет Керинс из BMO Capital Markets. По ее мнению, так будет и в текущем цикле. Поэтому эксперт не исключает возможности снижения ставки в какой-то момент в конце следующего года.

Между тем некоторые эксперты с сомнением относятся к нынешним прогнозам. Руководитель отдела стратегий Amherst Pierpont Стивен Абрахамс отмечает, что рынок в течение всего года не ожидал, что у ФРС будут планы сохранения высоких ставок на протяжении 2023 года, и это было ошибкой. "Я не думаю, что у кого-то на рынке на самом деле есть сильная уверенность в том, где будет ФРС в конце следующего года", - заявил Мэтью Скотт из AllianceBernstein.