Возможен рост индекса Мосбиржи до 2400п в среднесрочной перспективе - "КИТ Финанс Брокер"

Индекс Мосбиржи может вырасти до 2400 пунктов в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Эта неделя может стать завершающей в консолидации последнего месяца, - полагает аналитик Дмитрий Баженов. - Пока рынок все еще остается в диапазоне 2160-2250 пунктов. Но, возможно, уже на этой неделе рынок заложит основу для последующего движения, а также будет смотреть, как в реальности станет работать введенное нефтяное эмбарго. Среднесрочно ждем роста рынка ближе к 2400 пунктам".

По мнению Баженова, росту должны поспособствовать следующие факторы:

- эмбарго не будет столь эффективным, чтобы обрушить экспорт из РФ. В январе-феврале экспорт начнет вновь нарастать;

- свежие дивиденды от "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и ряда других эмитентов. Основной дивидендный поток придётся на середину января 2023г. А в течении января по нагим расчетам на free float поступит 340 млрд рублей;

- ожидаемые сильные отчеты Сбербанка, который занимает почти 15% индекса и вернулся к ежемесячной публикации отчетов. Отчёт за ноябрь может выйти 7 декабря. Затем годовой отчет по РСБУ ближе к 13 января.

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