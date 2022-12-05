Риски ожидаемой рецессии оказывают давление на котировки Zscaler - Freedom Finance Global

Риски ожидаемой рецессии оказывают давление на котировки Zscaler Inc., отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Егора Толмачева.

"Мы оцениваем квартальный отчет эмитента нейтрально-положительно. Компания демонстрирует уверенные квартальные результаты и благодаря лидирующим позициям в сегменте может рассчитывать на неплохие перспективы роста. Программа оптимизации затрат также выполняется с опережением прогнозов. Однако, несмотря на все позитивные аспекты отчета, риски ожидаемой мягкой рецессии продолжают оказывать давление на котировки. Наша оценка компании, рассчитанная по формуле 10,7х EV/Sales''23, предполагает таргет на уровне $132. Рекомендация - "держать", - пишет эксперт.

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