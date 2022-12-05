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Главная  /  Мнения аналитиков  /  "КИТ Финанс Брокер" подтверждает негативную оценку акций Газпрома
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05 декабря 2022 года 18:20

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает негативную оценку акций Газпрома

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает негативную оценку акций "Газпрома", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Сохраняем негативное отношение к акциям "Газпрома". Рост инвестиционной программы, налоговой нагрузки и снижение экспорта в Европу скажется на снижении финансовых показателей. Кроме того, размер годовых заимствований компании вырастет на 113 млрд руб. до 386 млрд руб., что, в свою очередь, скажется на росте финансовых расходов на фоне ожидаемого разворота цикла в процентных ставках", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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