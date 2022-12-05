"КИТ Финанс Брокер" подтверждает негативную оценку акций "Газпрома", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Сохраняем негативное отношение к акциям "Газпрома". Рост инвестиционной программы, налоговой нагрузки и снижение экспорта в Европу скажется на снижении финансовых показателей. Кроме того, размер годовых заимствований компании вырастет на 113 млрд руб. до 386 млрд руб., что, в свою очередь, скажется на росте финансовых расходов на фоне ожидаемого разворота цикла в процентных ставках", - пишет эксперт.

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