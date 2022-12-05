Прогноз ослабления рубля до 64-65 руб./$1 к концу 2022г остается в силе - "БКС МИ"

Прогноз ослабления курса рубля по отношению к доллару США до уровней 64-65 руб./$1 к концу 2022 года пока остается в силе, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Натальи Лавровой.

"Начиная с текущей недели (в связи с введением эмбарго на российскую нефть) мы ожидаем изменения торговых потоков и, следовательно, снижения экспортной выручки. Это означает, что российская валюта будет склонна к ослаблению и может находиться в диапазоне 62-63 руб./$1. По-прежнему прогнозируем постепенное ослабление рубля в декабре до 64-65 руб./$1 к концу 2022 года", - пишет эксперт.

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