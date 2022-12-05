Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Сбербанка и рассмотреть идею на продажу акций "Сегежа Групп" на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Сбербанк должен опубликовать отчетность по РСБУ за ноябрь 7-9 декабря. Ожидаем сохранение сильной динамики финансовых результатов в ноябре после выхода на докризисный уровень по основным показателя в октябре. Возврат к последовательному раскрытию ежемесячной отчетности может быть позитивно воспринят инвесторами", - указывают эксперты в комментарии.

"Публикация отчетности "Сегежа Групп" ожидается в четверг, 8 декабря. Сильный рубль и проблемы с логистикой могли оказать существенное давление на выручку и рентабельность бизнеса в III квартале 2022 года. Рентабельность по EBITDA может снизиться до 14% (против 33% годом ранее) из-за роста логистических издержек при переориентации поставок в Азию", - отмечают аналитики.

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