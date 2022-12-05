"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Мосбиржи

"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 107 рублей за штуку, сообщается в материале.

"Положительная динамика операционных результатов "Московской биржи" в месячном сопоставлении несет важную оперативную информации о стабилизации и даже росте ее бизнеса. А разнонаправленная линейка продуктов площадки по-прежнему продолжает компенсировать локальные слабости, обеспечивая устойчивость результатов", указывает главный аналитик, эксперт "Открытие Research" Алексей Корнилов.

"Акции эмитента с начала текущего года подешевели на 42%, что схоже с динамикой индекса Мосбиржи (-42%) и лучше динамики отраслевого индекса "Финансов" (-48%). За 12 месяцев цена бумаг компании снизилась на 44%, а за 5 лет - на 27,5%. Акции торгуются между 50/100- и 200-дневными МА, а также примерно в середине диапазона последних месяцев, поэтому не выглядят ни перекупленными, ни перепроданными", - пишет Корнилов в обзоре.

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