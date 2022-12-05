Возможно снижение индекса Мосбиржи на торгах во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может взять паузу в росте на торгах во вторник, стоит ориентироваться на сохранение "медвежьих" настроений на российском рынке акций и возвращение индекса в диапазон 2150-2200 пунктов, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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