Ставка ЦБР может быть снижена до 6% к середине 2023г - Альфа-банк

Ключевая ставка Банка России может быть снижена до уровня в 6% годовых к середине 2023 года, так как потенциал экономического спада, возможно, не исчерпан, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой и экономиста Ирины Ростовцевой.

ЦБ РФ продемонстрировал высочайший уровень профессионализма в 2022 году, подстроив свою монетарную политику к появившимся в феврале-марте рискам путем повышения ставки до уровня 20% в сочетании с мерами по контролю над капиталом, констатируют эксперты.

После периода нормализации ставки с апреля по сентябрь, по итогам которого ставка опустилась до уровня 7,5% в сентябре 2022 году, монетарные власти теперь взяли курс на ужесточение своей риторики, что указывает на возможность завершения цикла понижения ставки, и прогнозируют выйти к интервалу 6,5-8,5% в 2023 году, отмечают аналитики.

"Тем не менее мы считаем, что нынешняя риторика регулятора направлена на то, чтобы принудить банки к формированию столь недостающего в условиях недоступности внешних рынков долгосрочного фондирования. По сути, в условиях отсутствия иностранного капитала российские банки вынуждены опираться на краткосрочное привлечение - по оценкам ЦБ РФ, всего 15% пассивов банковского сектора приходится на долгосрочные источники фондирования (это долгосрочные розничные депозиты и внешний долг), и оба сегмента недостаточно устойчивы, так как внешний долг будет постепенно выгашиваться без возобновления, а вклады физлиц могут быть сняты без всяких ограничений, и в период кризисов становятся по сути пассивами до востребования, - пишут эксперты в комментарии. - Мы считаем, что текущая жесткая коммуникация ЦБ РФ соответствует сценарию умеренного спада ВВП в 2023 году, однако в случае более глубокого спада экономической активности, который для нас является базовым сценарием, следует ждать более сильного понижения ставки. Дополнительным аргументом в пользу снижения ставки может стать и ситуация на рынке ипотеки, который может оказаться чувствительным к скачку в миграционном оттоке населения и, следовательно, пострадать от снижения спроса. В противовес консенсус-прогнозу, который ожидает завершения цикла понижения ставки, мы считаем, что ставка может уйти на уровень 6% к середине 2023 года. Тем не менее заметим, что ожидания понижения ставки являются частью нашей более широкой картины, которая формируется из предпосылки, что потенциал экономического спада не исчерпан".

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