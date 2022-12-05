Цена акций Tesla, вероятно, краткосрочно будет под давлением - Инвестбанк Синара

Котировки акций Tesla, вероятно, окажутся под давлением в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев.

"Tesla может сократить производство электромобилей в Китае на 20%. Продукция завода в Шанхае предназначена в основном для внутреннего рынка страны, хотя часть автомобилей экспортируется в Европу и другие страны Азии. Это первое "добровольное" сокращение производства в Шанхае, поскольку раньше выпуск уменьшался по причине введения ограничений в городе из-за вспышки COVID-19 или перебоев в цепочке поставок. По нашим оценкам, в 2023 году общий объем производства Tesla составит 1,6 млн, а значит, 20%-ное сокращение может снизить выручку компании примерно на 14,3%. Мы считаем новость негативной для котировок акций эмитента, которые окажутся под давлением в краткосрочной перспективе", - пишет эксперт в комментарии.

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