Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне начала действия "потолка" цен на российскую нефть

Москва. 5 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях вступления в силу "потолка" цен на российскую нефть.

Курс доллара США составил 62,2 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,65 руб./EUR1, подорожав на 64,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 40,3 копейки - до 63,75 рубля. Курс китайского юаня вырос на 14 копеек - до 8,95 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов после того, как в субботу Совет ЕС принял решение установить верхний предел цен на нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с 5 декабря.

Функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке. Лимит будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных МЭА.

Кроме того, запрещается предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. Исключение - если топливо было продано по цене не выше определенного потолка.

Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

Россия в ответ заявила, что прорабатывает механизм запрета на применение новых санкций ЕС, а также напомнила, что не исключает снижения нефтедобычи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия не намерена признавать введенный Западом потолок цен на нефть из РФ. "Решение (по ответным мерам со стороны РФ - ИФ) готовится. Разумеется, очевидным является одно. Никаких потолков мы признавать не будем", - сказал Песков журналистам в понедельник.

У него также спросили, стоит ли миру готовиться к повышению цен на нефть. "Изменится (ситуация с ценами - ИФ). Очевидным и неоспоримым является то, что принятие этих решений - шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков", - заявил представитель Кремля.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам ноября 2022 года составило минус 90,2 млрд руб., сообщил Минфин РФ в понедельник.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в декабре в размере 176,1 млрд руб. Таким образом, с учетом отклонения в ноябре совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов оценивается в 85,9 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

Дипломаты ЕС обсуждают девятый пакет санкций против РФ, в него могут включить 180 позиций, сообщает в понедельник Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации издания, в ЕС обсуждают меры в отношении технологического и финансового секторов, а также сектора средств массовой информации.

Несколько дипломатов заявили, что соглашение может быть достигнуто относительно быстро - в преддверии заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС. Он состоится 12 декабря.

Доля валютного рынка в совокупном объеме торгов на "Московской бирже" в ноябре снизилась в рублевом эквиваленте до 19,8% с 20,8% в октябре, следует из данных торговой площадки. Это минимальное значение долевого показателя с 2009 года (период наблюдения). Максимальным показатель был в апреле 2009 года, тогда он составлял 59,4%.

В 2022 году наибольшего значения доля оборота валютного рынка в совокупном обороте биржи достигала в феврале - 34,2%. Этот уровень находится в диапазоне его колебаний за последние годы: в 2021 году - от 28,5% (сентябрь) до 35,7% (апрель), в 2020 году - от 33,4% (октябрь) до 36,7% (март), в 2019 году - от 33,6% (октябрь) до 41,8% (апрель), в 2018 году - от 36,7% (март) до 43,6% (январь).

Объем торгов на валютном рынке в ноябре 2022 года (14,79 трлн рублей рублевом эквиваленте) стал минимальным месячным показателем за без малого восемь лет, с января 2015 года, когда он составлял 14,259 трлн рублей.

Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов в понедельник, повышаясь примерно на 2%, на фоне перспектив восстановления спроса в Китае.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составляет $87,85 за баррель, что на 2,68% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 2,79%, до $82,2 за баррель.

Более десятка крупнейших китайских городов, включая Пекин и Шанхай, объявили об ослаблении контроля за распространением коронавируса в разных масштабах с прошлой пятницы. Китай, крупнейший в мире импортер нефти, сигнализирует об ослаблении жесткой политики в отношении борьбы с COVID-19, что способствует улучшению прогноза роста экономики и спроса, пишет Trading Economics.

Трейдеры также оценивают решение ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти.

Согласно сообщению ОПЕК+, принятое 5 октября 2022 года решение о снижении квот на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября было "ретроспективно признано участниками рынка необходимым и правильным курсом действий по стабилизации мировых нефтяных рынков".

"На выходных состоялись важнейшие для рынка нефти события. Во-первых, был одобрен потолок цен на поставки российской нефти. Во-вторых, состоялась встреча ОПЕК+, на которой было принято решение продолжить сокращение добычи прежними темпами. Сейчас на динамику нефтяных цен будут особенно влиять заявления представителей РФ - при особо жестких комментариях фьючерсы Brent могут превысить $87 за баррель. На фоне санкционных опасений рубль слабел. Сегодня после официального вступления в силу новых ограничений резкого ослабления рубля не наблюдается - курс пары "доллар-рубль" находится у 62,2 руб./$1. В ближайшие дни потенциал для дальнейшего резкого роста курса пары "доллар-рубль" может быть ограничен. Вероятно, ослабление рубля будет растянутым по времени, по мере того, как эффект от введенных ограничений сказывается на экспортных поступлениях. А пока курс пары "доллар-рубль" может двигаться в диапазоне 61,5-63 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"С точки зрения введения потолка цены на российскую нефть потенциальное влияние на позиции рубля весьма неоднозначно. С одной стороны, реализация новых санкционных рисков негативна для российской валюты, с другой стороны - вероятная реакция РФ в виде отказа продажи нефти по ценам ниже установленного потолка может привести к сокращению добычи и краткосрочному росту стоимости сырья, что благоприятно для рубля. В целом некоторое усиление санкционных рисков и ослабление глобального аппетита к риску в настоящий момент могут способствовать дальнейшему укрепление зарубежных валют на рынке РФ в доналоговый период декабря. В частности, можно ожидать закрепление доллара выше 62,5 руб. с дальнейшим продвижением в сторону 63 руб. Тем не менее, такая динамика представляется лишь временным событием, и ближе к концу месяца и основным налоговым платежам российская валюта получит возможность вернуться в диапазон 61,0-61,5 или даже ниже по USD", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 4 б.п., поднявшись до 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно пятницы и остались на отметках 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.