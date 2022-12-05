S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4040-4100п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4040-4100 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

"S&P 500 по итогам прошлой недели впервые с апреля удержался выше 200-дневной скользящей средней, достигнув сентябрьских максимумов. RSI и MACD находятся в зоне перекупленности, но перелома краткосрочного тренда не наблюдается. Рынок в последние недели сильнее реагирует на позитивные новости, чем на негативные. Верхняя граница нисходящего тренда остается техническим уровнем сопротивления, который может быть преодолен в краткосрочной перспективе", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.