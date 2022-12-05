.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4040-4100п - Freedom Finance Global
.
05 декабря 2022 года 15:43
S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4040-4100п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4040-4100 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "S&P 500 по итогам прошлой недели впервые с апреля удержался выше 200-дневной скользящей средней, достигнув сентябрьских максимумов. RSI и MACD находятся в зоне перекупленности, но перелома краткосрочного тренда не наблюдается. Рынок в последние недели сильнее реагирует на позитивные новости, чем на негативные. Верхняя граница нисходящего тренда остается техническим уровнем сопротивления, который может быть преодолен в краткосрочной перспективе", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
05 декабря 2022 года 18:36
Риски ожидаемой рецессии оказывают давление на котировки Zscaler Inc., отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Егора Толмачева. "Мы оцениваем квартальный отчет эмитента нейтрально-положительно. Компания демонстрирует уверенные квартальные результаты и благодаря лидирующим... читать дальше
.05 декабря 2022 года 18:20
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает негативную оценку акций "Газпрома", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "Сохраняем негативное отношение к акциям "Газпрома". Рост инвестиционной программы, налоговой нагрузки и снижение экспорта в Европу скажется на снижении... читать дальше
.05 декабря 2022 года 18:05
Прогноз ослабления курса рубля по отношению к доллару США до уровней 64-65 руб./$1 к концу 2022 года пока остается в силе, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Натальи Лавровой. "Начиная с текущей недели (в связи с введением эмбарго на российскую нефть) мы ожидаем... читать дальше
.05 декабря 2022 года 17:46
Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Сбербанка и рассмотреть идею на продажу акций "Сегежа Групп" на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Сбербанк должен опубликовать отчетность по РСБУ за ноябрь 7-9 декабря. Ожидаем сохранение сильной динамики финансовых... читать дальше
.05 декабря 2022 года 17:24
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 107 рублей за штуку, сообщается в материале. "Положительная динамика операционных результатов "Московской биржи" в месячном сопоставлении несет важную оперативную информации о... читать дальше
.05 декабря 2022 года 16:56
декс Мосбиржи может взять паузу в росте на торгах во вторник, стоит ориентироваться на сохранение "медвежьих" настроений на российском рынке акций и возвращение индекса в диапазон 2150-2200 пунктов, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
.05 декабря 2022 года 16:30
Ключевая ставка Банка России может быть снижена до уровня в 6% годовых к середине 2023 года, так как потенциал экономического спада, возможно, не исчерпан, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой и экономиста Ирины Ростовцевой. ЦБ РФ продемонстрировал высочайший уровень... читать дальше
.05 декабря 2022 года 16:05
Котировки акций Tesla, вероятно, окажутся под давлением в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев. "Tesla может сократить производство электромобилей в Китае на 20%. Продукция завода в Шанхае предназначена в основном для внутреннего рынка... читать дальше
.05 декабря 2022 года 15:44
Москва. 5 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях вступления в силу "потолка" цен на российскую нефть. читать дальше
.05 декабря 2022 года 15:20
Курс рубля может вернуться в диапазон 61-61,5 руб./$1 или даже ниже ближе к концу текущего месяца и основным налоговым платежам, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Ситуация на внешних рынках в данный момент несколько противоречива для рубля. С одной стороны,... читать дальше
.05 декабря 2022 года 15:00
Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lululemon Athletica с целевой ценой $430 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,4%, стоп-приказ: $368, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых... читать дальше
.05 декабря 2022 года 14:42
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 16200 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,16%, стоп-приказ: 14200 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты... читать дальше
.05 декабря 2022 года 14:22
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли АФК Система 001Р-19, ГидроМашСервис БО-03, ПИК-Корпорация 001Р-02, ВУШ-001Р-01 и РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Долговой рынок... читать дальше
.05 декабря 2022 года 13:58
Введение потолка цен на нефть оказывает ограниченное влияние на рубль, говорится в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко. "Пока нет признаков того, что экспортеры заметно сократили продажи валюты. Сокращение объемов экспорта из России... читать дальше
.05 декабря 2022 года 13:38
Акции Tesla, Apple Inc. и Amazon.com Inc. будут интересны инвесторам на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко. Эксперт отмечает, что в конце ноября Илон Маск провел мероприятие, в ходе которого сообщил о начале поставок нового электромобиля в Неваде. Речь идет о Semi -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.