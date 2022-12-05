"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Lululemon Athletica с целью $430

Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lululemon Athletica с целевой ценой $430 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,4%, стоп-приказ: $368, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал в четверг, 8 декабря. Аналитики ожидают, что выручка составит $1,81 млрд, а прибыль на акцию - $1,96. Учитывая хорошие отчетности компаний-конкурентов и снижающуюся инфляцию в США, эксперты высоко оценивают вероятность того, что отчетность Lululemon превзойдет ожидания, и менеджмент компании даст хороший прогноз.

"С точки зрения технического анализа цена акции сформировала среднесрочный восходящий канал. Идея на рост бумаги с целью $430. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $368 риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,44", - указывают стратеги "Финама".

Lululemon Athletica - канадский бренд одежды и аксессуаров для фитнеса, йоги, бега, танцев и других активных занятий. У компании открыто более 500 магазинов по всему миру.

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