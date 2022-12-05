"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 16200 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 16200 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,16%, стоп-приказ: 14200 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты "Норильского никеля" прогнозируют увеличение дефицита палладия в 2023г на 0,8 млн унций, что, по мнению аналитиков, может сохранить цены на металл на высоком уровне и помочь компании продолжать зарабатывать на его продаже. В остальных металлах (никель и платина) эксперты ожидают умеренного профицита.

"С технической точки зрения после небольшой коррекции локальная восходящая тенденция набирает обороты. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 14200 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "ГМК Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, один из крупнейших мировых производителей промышленных металлов.

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