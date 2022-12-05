BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли АФК Система 001Р-19, ГидроМашСервис БО-03, ПИК-Корпорация 001Р-02, ВУШ-001Р-01 и РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Долговой рынок оставался стабильным на прошлой неделе. Индекс Мосбиржи государственных облигаций вырос до нового максимума с конца сентября и немного скорректировался. Стоит отметить, что рост потребительских цен ускоряется третью неделю подряд. В такой среде защитным активом от роста инфляции становятся ОФЗ-ИН, номинал которых индексируется на размер инфляции + купон 2,5%", - пишут эксперты.

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