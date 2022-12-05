Введение потолка цен на нефть оказывает ограниченное влияние на рубль - Freedom Finance Global

Введение потолка цен на нефть оказывает ограниченное влияние на рубль, говорится в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко.

"Пока нет признаков того, что экспортеры заметно сократили продажи валюты. Сокращение объемов экспорта из России на 1 млн барр. в день прогнозировалось еще летом, это связано не с потолком, а главным образом, с тем, что ряд недружественных стран уже прекратил импорт из России. Снижение объемов компенсируется ростом цен. Сейчас цена примерно на 10% выше установленного лимита. Выпадающие объемы могут уйти на азиатские рынки. А кроме того, санкции за нарушение лимита цен таковы, что не исключается, что ряд покупателей будут игнорировать их", - пишет эксперт.

Что касается рубля, то, на взгляд Ващенко, стоит иметь в виду, что курс складывается под влиянием ограничений на движение капитала и ряда текущих операций. Государство сохраняет рычаги по регулированию курса через механизмы юридического характера, и ситуация на рынке остается под полным и неусыпным контролем, подчеркивает аналитик.

По мнению стратега инвесткомпании, в случае значительных колебаний в любой момент могут быть приняты меры, направленные на стабилизацию курса, как это произошло весной. Заинтересованности в резком ослаблении рубля нет. Ващенко не ожидает, что пара USD/RUB выйдет из диапазона 60-65 руб./$1 в декабре.

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