Акции Tesla, Apple и Amazon будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Tesla, Apple Inc. и Amazon.com Inc. будут интересны инвесторам на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

Эксперт отмечает, что в конце ноября Илон Маск провел мероприятие, в ходе которого сообщил о начале поставок нового электромобиля в Неваде. Речь идет о Semi - электрическом грузовике. "Наша

рекомендация - "покупать". Цель на год - $374 (+92%), Tesla движется наверх от уровня поддержки $168, цель - $215", - указывает Холоденко.

Акции Apple в прошлый понедельник упали на 2,6%. Согласно сообщению Bloomberg, компания потеряла 6 млн iPhone Pro из-за непорядка на заводе Foxconn в Китае. Причина потерь - меры самоизоляции из-за роста числа коронавирусом. "Наша рекомендация - "продавать", - подчеркивает аналитик. - Цель на год - $140 (-8%). Бумаги уперлись в сопротивление $148, при его прорыве целью может стать отметка $153,5".

Компания Amazon отрапортовала о рекордных продажах в период со Дня Благодарения до Киберпонедельника. Локальный период праздничных распродаж оказался самым сильным за всю жизнь. Независимые виды бизнеса продали товаров на $1 млрд. "Наша рекомендация - "покупать", - пишет эксперт BCS Express. - Цель на год - $168 (+76%). Котировка на пятницу - $94. Локально возможен спуск в район $89. Цель на отскок - $102-104".

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