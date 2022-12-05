Справедливая доходность новых бондов Позитив Текнолоджиз находится на уровне 11-11,2% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность новых трехлетних бондов "Позитив Текнолоджиз" (входит в "Группу Позитив") серии 001Р-02 находится на уровне 11-11,2% годовых, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Позитив Текнолоджиз" 5 декабря откроет книгу заявок на облигации серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд руб. и сроком обращения три года. Минимальный лот на первичном размещении - 1,4 млн руб. Ориентир по доходности - не выше КБД на сроке 3 года + 300 б.п. В обращении у компании находится один выпуск, который при дюрации 0,3 года торгуется с доходностью ~8,2% годовых (премия к ОФЗ ~110 б.п.), однако в силу короткой дюрации использовать его в качестве ориентира не вполне корректно", - пишет эксперт.

Проходившие в последние два месяца размещения компаний с сопоставимым уровнем рейтинга давали премию к ОФЗ 250-300 б.п., напоминает Афонин.

"Озвученный ориентир по состоянию на конец пятницы соответствует доходности ~11,5%, что на 30-50 б.п. выше верхней границы для вторичного рынка бумаг компаний, имеющих аналогичный кредитный рейтинг. Таким образом, мы считаем, что в заявленный диапазон заложена премия 30-50 б.п., а справедливая доходность для нового выпуска находится на уровне 11-11,2% годовых", - отмечает аналитик инвестбанка.

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