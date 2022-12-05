ФРС США, скорее всего, поднимет ставку на 50 б.п. в декабре - Банк "Санкт-Петербург"

ФРС США, скорее всего, поднимет ставку на 50 б.п. на заседании 14 декабря, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты отмечают, что на прошлой неделе на мировом рынке усилился спрос на риск - инвесторы ставили на смягчение позиции ФРС, индекс доллара DXY обновлял минимумы с июня. Однако пятничная публикация ноябрьских данных по американскому рынку труда несколько ослабила оптимизм. Минтруда США отчиталось о создании 263 тыс. новых рабочих мест против ожиданий роста на 200 тыс. Уровень безработицы ожидаемо остался у 7,0%.

"Рынок труда США остается сильным, что снижает вероятность мягких решений ФРС, - говорится в комментарии банка. - На декабрьском заседании регулятор, вероятно, повысит ставку на 50 б.п., но вопрос о верхнем уровне ставки ФРС США в 2023 году пока остается открытым. Новая неделя на рынках обещает быть спокойной - представители ФРС уйдут на "неделю тишины" перед заседанием 12-13 декабря, из экономических данных стоит отметить публикацию ноябрьского индекса цен производителей в США. Эти данные будут важными в преддверии выхода ноябрьской инфляции в США 13 декабря, а 14 декабря состоится последнее в этом году заседание ФРС".

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