BCS Express понизил рекомендацию для бумаг VK до "держать"

Аналитики BCS Express понизили рекомендацию для бумаг VK до "держать" после роста цены депозитарных расписок на 39% за прошедшие 2 месяца, сообщается в материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была при этом повышена экспертами до 630 рублей за штуку с учетом высоких финансовых результатов по МСФО за III квартал 2022 года.

"Компания остается главным бенефициаром снижения конкуренции за рекламные бюджеты в России в этом году, но неясен масштаб будущих инвестиций. По нашей текущей оценке, бумаги торгуются на уровне 16x P/E 2022 (без СП) при скорректированной CAGR EPS в 2023-2025 гг. в 41%", - отмечают в инвесткомпании.

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