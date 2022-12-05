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05 декабря 2022 года 11:45

Рынок акций РФ превысил 2200п по индексу Мосбиржи во главе с бумагами Сбербанка

Москва. 5 декабря. Рынок акций РФ после стагнации в начале торгов в понедельник начал корректироваться вверх во главе с бумагами Сбербанка в ожидании выхода на неделе отчета банка по РСБУ, индекс Мосбиржи превысил рубеж 2200 пунктов. Внешние площадки также подают позитивные сигналы.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2204,99 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1117,63 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,6%.

Доллар подрос до 62,15 рубля (+0,15 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+3,6% и +3,1% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,4%), бумаги "Московской биржи" (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Постпреды стран ЕС в минувшую пятницу согласовали "потолок" цен на российскую нефть на уровне в $60 за баррель. Страны G7 объявили, что согласились установить потолок цен на нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне в $60 за баррель.

"G7 вместе с Австралией присоединяются к ЕС и принимают потолок в $60 за баррель за поставляемую по морю нефть из России", - говорится в заявлении G7.

Глава Минфина США Джанет Йеллен отметила в отдельном заявлении, что, по мнению Вашингтона, такой шаг, с одной стороны, ограничит доходы РФ, а с другой - "сохранит стабильность поставок энергоносителей в мире".

Шестой пакет санкций Евросоюза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ, вступает в силу с понедельника. Кроме того, запрещается предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. Исключение - если топливо было продано по цене не выше определенного потолка.

Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

В отношении импорта сырья с 5 декабря дозволяется: 1) закупать нефть, поставляемую по трубопроводу из России, до тех пор, пока Совет ЕС не примет решение о введении запрета; 2) закупать нефть, если она не является российской, а только отправляется из РФ или проходит через нее транзитом.

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ краткосрочно продолжит торговлю в боковой формации на пониженных оборотах - нет поводов для роста, однако и для распродажи пока не находится серьезных причин. В понедельник вступает в силу эмбарго ЕС на нефть из РФ, а также потолок цен, однако как это будет реализовано в действительности, пока неясно. Фактором поддержки на нефтяном рынке в ближайшее время могут выступить новости об ослаблении антиковидных ограничений в ряде городов Китая. Ключевым событием месяца будет заседание ФРС США, которое запланировано на середину следующей недели.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть растет после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. В понедельник вступило в силу эмбарго на российскую нефть по цене выше $60 за баррель, при этом ОПЕК+ на очередном заседании воздержалась от изменения объемов сокращения нефтедобычи.

На мировом рынке нефть Brent и WTI проявляет неуверенность у краткосрочных сопротивлений $90 и $83 за баррель, от которых отступили на прошлой неделе. ОПЕК+ при этом оставила без изменений квоты по сокращению нефтедобычи на 2 млн б/с, сохраняя за собой право изменить решение при необходимости в ходе экстренного совещания. Следующее запланированное заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 1 февраля, напомнила аналитик.

Закрепления рынка акций РФ выше важных сопротивлений (2200 и 1140 пунктов по индексам МосБиржи и РТС) в понедельник может и не произойти, поскольку "быкам" не хватает уверенности на фоне забуксовавшей нефти, несмотря на введение эмбарго и сохранение квот ОПЕК+ на прежнем уровне, полагает Кожухова.

В США индексы акций в пятницу показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,2%, трейдеры оценивали свежие данные по рынку труда США. По итогам недели все индикаторы выросли: Dow Jones (+0,1%), S&P 500 (+1%), Nasdaq (+2,1%).

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в ноябре увеличилось на 263 тыс. (минимальный прирост с апреля 2021г) при прогнозах роста на 200 тыс. В октябре показатель повысился на 284 тыс., а не на 261 тыс., как сообщалось ранее. При этом безработица в США осталась на октябрьском уровне в 3,7%, как и прогнозировалось.

Более значительное, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест указывает на то, что действия Федрезерва все еще недостаточны для ослабления рынка труда и борьбы с инфляцией. Это дает ЦБ больше причин для дальнейшего повышения процентных ставок и сохранения жесткой денежно-кредитной политики более длительный срок.

Тем временем, в Азии в понедельник преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,15%, южнокорейский индекс Kospi просел на 0,6%, шанхайский Shanghai Composite вырос на 1,8%, гонконгский Hang Seng растет на 4,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Позитивным фактором для рынка акций Китая являются новости о постепенном снятии антиковидных ограничений в стране, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены подросли на фоне решения ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $85,82 за баррель (+0,3% и -1,5% в пятницу), январская цена WTI - $80,26 за баррель (+0,4% и -1,5% в пятницу).

Согласно сообщению ОПЕК+, принятое 5 октября 2022 года решение о снижении квот на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября было "ретроспективно признано участниками рынка необходимым и правильным курсом действий по стабилизации мировых нефтяных рынков".

Совет ЕС принял в субботу решение установить верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с понедельника.

Функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке. Лимит будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных МЭА.

Россия уже заявила, что прорабатывает механизм запрета на применение новых санкций ЕС, а также напомнила, что не исключает снижения нефтедобычи.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+18,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,6%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+3,5%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,4%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2,4%, до 2924 рублей), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,3%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2%).

Акции "Белуга Групп" выросли на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 75 рублей на акцию. Отсечка реестра акционеров под выплаты установлена на 23 января 2023 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 12,36 млрд рублей (из них 5,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 757,05 млн рублей на бумаги "Полюса" и 724,77 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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