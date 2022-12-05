Нефть, вероятно, будет торговаться в понедельник в диапазоне $85-87/барр. - ПСБ

Нефть марки Brent, вероятно, будет торговаться в понедельник в диапазоне $85-87 за баррель, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Cтраны ОПЕК+ в выходные приняли решение оставить квоты на январь-февраль как есть. Вероятно, альянс решил не сокращать дополнительно добычу, а оценить влияние на рынок и цены эмбарго, и "потолка" цен, вводимых с понедельника на российскую нефть. Резкого срыва поставок из России сейчас не ожидается, а оценить реальный эффект от их выпадения можно будет только в начале следующего года. На этом фоне мы ждем не взрывного роста цен на нефть марки Brent, а скорее удержания в зоне $85-87 за баррель", - пишет аналитик в комментарии.

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