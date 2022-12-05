Котировки нефти могут превысить уровень $87/барр. в понедельник - Sber CIB

Котировки нефти могут превысить уровень $87 за баррель Brent в понедельник, полагают аналитики Sber CIB.

Эксперты напоминают, что в ходе встречи ОПЕК+ в воскресенье было принято решение о сохранении текущих квот на добычу нефти в 1П23. "В течение дня котировки Brent могут превысить $87 за баррель из-за ослабления антиковидных ограничений в Шанхае и Ханчжоу, - прогнозируют в Sber CIB. - Также с понедельника вступает в силу эмбарго ЕС на нефть из РФ".

"Рубль продолжил дешеветь и закрепился около 62 руб./$1 в преддверии введения "потолка" цен на российскую нефть, - отмечается в комментарии. - Доллар в пятницу глобально укреплялся после выхода хорошей статистики по рынку труда. Но затем он начал сдавать позиции, наиболее заметно ослабев в понедельник относительно юаня. Китайская валюта пробила важный уровень - 7 за доллар, а против рубля за последнюю неделю укрепилась на 6% - до 8,9 руб. Основная причина - ослабление карантинных ограничений в Китае. Это должно поддержать и рубль, который может закрепиться ниже 62 руб./$1 - около 61,8".

На рынке ОФЗ в пятницу доходности двигались в диапазоне плюс-минус 5 б. п. По мнению аналитиков, такая динамика сохранится и в понедельник. Последние аукционы Минфина прошли относительно успешно, что, на взгляд экспертов инвестбанка, поддерживает стабильность на рынке.

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